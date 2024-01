Diretores do Flamengo vão à Europa para buscar dois reforços

Após acertar, enfim, a contratação do meia De La Cruz, o Flamengo segue firme em busca do seu segundo reforço para a temporada. E a negociação será à moda antiga. Isso porque os diretores Marcos Braz e Bruno Spindel têm viagem marcada para este domingo rumo à Espanha. O objetivo é avançar nas conversas pelo atacante Luiz Henrique, do Real Betis.

O Flamengo tentará acertar um empréstimo com direitos econômicos fixados. O clube da Gávea quer pagar um valor inicial de um ano, que seria abatido em uma futura compra, caso o Rubro-Negro optasse pela contratação em definitivo. O Real Betis segue relutante contra este modelo de negócio.

A estratégia de ir até o clube para negociar diretamente é a mesma que o Flamengo utilizou para contratar outros jogadores como Gabigol, Pedro e Thiago Maia. Afinal, todos foram comprados após o final dos empréstimos. Por outro lado, o Betis segue batendo o pé e quer apenas liberar o jogador mediante à venda.

Flamengo também tenta Matías Viña

Após passagem pela Espanha, os dois diretores devem ainda passar na Itália, para avançar nas tratativas por Matías Viña. O lateral-esquerdo pertence à Roma, que pede R$ 53 milhões para liberar o jogador. A primeira oferta do Flamengo chegou apenas aos R$ 31 milhões.

O Rubro-Negro não esticará a corda até os números pedidos pela Roma, mas subirá o valor em relação à proposta inicial para tentar a contratação. Aliás, com Viña está tudo certo em relação a valores e tempo de contrato.

Siga o Jogada10 nas redes sociais: Twitter, Instagram e Facebook.