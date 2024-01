Técnico da Ferroviária na Copinha vê ‘rivalidade natural’ com o São Paulo

São Paulo e Ferroviária duelam neste domingo (14), em Araraquara, às 21h, pela terceira fase da Copa São Paulo de Futebol Júnior. A partida vale mais que uma vaga nas oitavas de final da Copinha. Afinal, as duas equipes criaram uma grande rivalidade nos últimos meses.

Isso porque os clubes se enfrentaram pela semifinal do Paulistão sub-20 no final de 2023, com vitória do Tricolor Paulista. Já na Copinha, as equipes caíram no mesmo grupo e a Ferrinha conseguiu bater o São Paulo. Em conversa exclusiva ao Jogada10, o técnico da Ferroviária, Pablo Fernández, não afirma que existe uma disputa pessoal, mas sim uma rivalidade natural de duas equipes que se conhecem muito bem.

“O São Paulo tem uma grande equipe, muito bem organizada e com grandes talentos. Acredito que será um jogo, com a rivalidade natural, de duas equipes que se conhecem bem e que buscam os postos mais altos das competições que disputam e que vão lutar muito pela classificação. Tenho certeza que será um grande duelo. Fico feliz em poder ter momentos especiais assim pela Ferroviária em um curto espaço de tempo”, disse o treinador.

Apesar de se enfrentarem diversas vezes nos últimos meses, Pablo Fernández não acredita que precisa fazer mudanças para o jogo deste domingo. O foco do treinador é recuperar seus atletas fisicamente e fazer um grande jogo.

“Vamos recuperar o máximo os atletas da partida contra o Gama, que foi um jogo com um desgaste físico e emocional grande, e hoje veremos os que estão em melhor condição para a partida. Mas sem dúvidas quem entrar em campo vai se doar ao máximo pela Ferroviária”, completou Pablo.

Pablo Fernández vê evolução da Ferroviária na competição

Por fim, o técnico acredita que sua equipe tem muito a evoluir durante a Copinha. Na segunda fase da competição, a Ferroviária saiu perdendo de 2 a 0 para o Gama, mas conseguiu a virada no segundo tempo. Pablo Fernández entende que apesar do jogo difícil, sua equipe ganhou confiança para o restante do torneio.

“Nós estamos crescendo jogo a jogo dentro da competição. Mesmo não tendo um primeiro tempo tão bom contra o Gama, a segunda parte foi muito boa. E cada jogo e a cada vitória a equipe ganha confiança. Eu sempre disse que uma das maiores virtudes dessa equipe é a competitividade e os atletas estão demonstrando isso”, finalizou o treinador.

Siga o Jogada10 nas redes sociais: Twitter, Instagram e Facebook.