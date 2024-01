Alisson fez ‘ponte’ para Ferreirinha acertar com o São Paulo

O atacante Ferreirinha foi anunciado como reforço do São Paulo na semana passada. Contudo, as negociações entre as partes aconteciam há muito tempo. Para ajudar o jogador a chegar no Morumbi, o Tricolor Paulista contou com uma ajudinha especial de um atleta do seu elenco: o meia Alisson.

Em um vídeo publicado pelo próprio São Paulo, Ferreirinha disse que Alisson ligava para o atacante todos os dias, falando para ele se mudar para o Morumbi. Os dois atuaram juntos no Grêmio e de fato mantiveram um contato constante durante as semanas de negociações. O meia contava ao amigo como era o elenco e estrutura, e ouviu elogios do atleta de 30 anos.

Além de Alisson, Ferreira também vai reencontrar o lateral-direito Rafinha. Os três jogaram juntos no Grêmio em 2021, ano que o Tricolor Gaúcho amargou um rebaixamento para a série B. O atacante foi o único do trio que permaneceu no Sul, teve contrato renovado até o fim de 2024, recebeu aumento salarial, teve sua multa rescisória elevada e recebeu a camisa 10 que havia pertencido a Douglas Costa.

Contudo, por conta de diversas lesões, não conseguiu desempenhar um bom futebol. Ferreirinha teve uma melhora na reta final da última temporada. Entretanto, no geral, a performance foi bastante irregular, tanto que ele não conseguiu se firmar entre os titulares. Afinal, dos 40 jogos em que esteve em campo, o atacante começou jogando em apenas 13 deles, além de anotar sete gols e seis assistências.

