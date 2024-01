Atlético-GO x Corinthians, AO VIVO, com a Voz do Esporte, às 15h15

Após eliminar o Guarani nos pênaltis na segunda fase da Copa São Paulo, o Corinthians enfrenta, na tarde deste domingo, às 16h (de Brasília), o Atlético-GO em busca de uma vaga nas oitavas de final da competição. O jogo será em Marília, no Bento de Abreu. O Timão tem de tomar cuidado: afinal, time goiano está mandando bem na competição e passou pelo Marília na rodada passada. Este jogo terá a cobertura da Voz do Esporte, que abre as suas transmissões às 15h15, sob o comando de Cesar Tavares, que também narra a partida. O vencedor irá enfrentar Fortaleza ou CRB.

Os comentários deste duelo ficam com João Miguel Lotuffo . Já as reportagens estão com Igor Pagliuso.

