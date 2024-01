Livre de lesões, Arana quer temporada com títulos no Atlético

Após ficar nove meses afastado dos gramados por conta de uma grave lesão ligamentar no joelho, sofrida em setembro de 2022, o lateral-esquerdo Guilherme Arana pode, enfim, ter a chance de fazer uma pré-temporada completa e ter um ano com maior presença em campo com a camisa do Atlético-MG.

Durante a pré-temporada de 2023, Arana estava na fisioterapia. Ele só voltaria a atuar no início de junho contra o Alianza Lima, em jogo válido pela fase de grupos da Libertadores. Durante o período lesionado, o lateral viu escorrer pelas suas mãos a oportunidade de jogar a Copa do Mundo do Qatar, em 2022. Em seguida, viu o meia Rubens ser improvisado no seu setor e ter destaque. Dodô, por sua vez, havia perdido espaço e acabou indo para o Santos.

“Deu para descansar. Na outra temporada eu não tive férias, né? Fiquei no tratamento. Então, aproveitei bastante. Agora é aproveitar essa pré-temporada, fazer as coisas bem feitas. Aproveitar ao máximo esse tempo de treinamento. Sabemos que a temporada vai ser muito difícil”, destacou Arana.

Em 2023, Arana disputou 32 partidas pelo Galo, fez dois gols e deu duas assistências. Logo depois, o jogador marcou o primeiro deles após voltar de lesão e comemorou muito o feito.

“Passou um filme. Como eu falei aqui, foi um período de sofrimento, de sonho cancelado, e o gol foi de joelho ainda, o joelho operado. Foi um dia muito especial”, destacou.

ARANA ESTÁ EM SUA QUINTA TEMPORADA PELO ATLÉTICO

Arana está indo para sua quinta temporada no Atlético-MG. Neste período, soma um Brasileiro, uma Copa do Brasil, uma Supercopa do Brasil e três Mineiros. A meta, de acordo com o lateral, é empilhar mais taças em 2024.

“A gente tem que beliscar, pelo menos, um título importante esse ano”.

