Coimbra x Grêmio, AO VIVO, com a Voz do Esporte, às 17h30

O Grêmio, com a sua dupla de goleadores Jardiel e Freddy é um dos times com o maior destaque desta Copinha. Neste domingo, pode confirmar o status de favorito ao título ao lado do atual bicampeão Palmeiras. Às 18h15 (de Brasília) terá pela frente os mineiros do Coimbra, no Lanchão, em Franca. O vencedor avança para as oitavas de final, quando enfrentará Athletico-PR ou Ponte Preta. E para não perder detalhe algum do jogão, a Voz do Esporte programou uma cobertura de primeira, que começa com um pré-jogo a partirda das 17h15. O comando e a narração ficam com Christian Rafael.