Seleção Pré-Olímpica vence jogo-treino em Teresópolis

A Seleção Brasileira, que disputará o pré-olímpico na Venezuela, segue a sua preparação na Granja Comary, em Teresópolis (RJ). Neste domingo, fez um jogo-treino contra o Boavista, time da elite do Cariocão. E venceu por 2 a 1, com gols de Marlon e Bruno Gomes.

O técnico Ramon Menezes testou dois times – um em cada tempo do jogo. Assim, escalou para a etapa inicial os seguintes jogadores: Mycael, Khellven, Arthur Chaves, Michel e Kaiki Bruno; Bruno Gomes e Andrey Santos: Maurício, Marquinhos, John Kennedy e Endrick. Já para a etapa final ele escolheu: Kaique, Marlon Gomes, Arthur Chaves (o único que jogou nos dois tempos), Luan Patrick e Rikelme; Ronald, Alexsander e Gabriel Pirani; Guilherme Biro, Gabriel Pec e Giovane.

Autores dos gols comemoram desempenho

O primeiro tempo ficou no empate sem gols. Assim, os três tentos saíram na etapa final. O zagueiro Wellington abriu o placar, marcando de cabeça para o Boavista. Mas a Seleção conseguiu a virada. Dessa forma, empatou com um gol do meio-campista Marlon Gomes, do Vasco, e derrotou o rival com um chute certeiro, de fora da área, do volante Bruno Gomes, do Coritiba.

Após a partida, os autores dos gols estavam exultantes e falaram da vitória.

“O grupo todo está de parabéns. Feliz pelo gol, pela partida. Essa semana foi importante para nós. Conseguimos fazer um belo amistoso”, disse Marlon Gomes.

“Estou feliz demais, foi um jogo difícil. Graças a Deus eu consegui acertar aquele chute. A gente está se conhecendo ainda”, afirmou Bruno Gomes, dando a entender que os próximos dias serão determinantes para um maior entrosamento do grupo.

Estreia da Seleção será no dia 23

Dessa forma, a Seleção prossegue os treinamentos na Granja Comary, para aprimoramento técnico e tático. Afinal, a estreia será apenas no dia 23, contra a Bolívia, na Venezuela. E a equipe deve aproveitar o tempo para incrementar a preparação rumo ao torneio.

