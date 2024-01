Santos está próximo de acertar maior patrocínio de sua história

O Santos está próximo de acertar com um novo patrocinador máster. O clube recebeu uma oferta para estampar uma marca na parte mais nobre de sua camisa neste sábado (13). Caso seja confirmado, será o maior acordo da história do clube já concretizado.

Por conta de uma cláusula de confidencialidade, o Peixe não divulga qual a empresa interessada no patrocínio. Contudo, estima-se que seja uma casa de apostas. Agora, a diretoria santista irá acionar a Blaze, atual detentora do espaço, para saber se a empresa irá cobrir o valor oferecido. Mas isso não deve ocorrer diante dos problemas que a Blaze vem enfrentando na Justiça brasileira. Caso não aconteça, a multa rescisória deverá acabar sendo paga para o novo patrocinador assumir.

Aliás, o Peixe tinha acertado com a Blaze em abril do ano passado, com a ajuda do atacante Neymar. No acordo, a empresa iria pagar R$45 milhões ao Santos, sendo R$25 milhões de forma antecipada e o restante em 23 parcelas mensais de R$ 869 mil.

Em agosto de 2023, durante depoimento na CPI das Pirâmides Financeiras, na Câmara dos Deputados, o então presidente Andres Rueda revelou detalhes do contrato. O presidente do Peixe confirmou que a NN Consultoria, empresa de Neymar pai, foi a responsável por intermediar o negócio e recebeu R$4,5 milhões pelo acerto.

Quando assumiu a presidência, Marcelo Teixeira disse ter estabelecido como meta para o setor de marketing que o clube, no mínimo, manter os valores recebidos no ano passado. Contudo, o mandatário está próximo de ultrapassar estes números.

