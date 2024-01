Palmeiras aumenta seu percentual dos direitos econômicos de Richard Ríos

O Palmeiras aumentou o seu percentual dos direitos econômicos do volante Richard Ríos. O jogador foi uma das poucas contratações do Verdão na temporada passada e caiu rapidamente nas graças de Abel Ferreira. Agora, o Alviverde terá uma fatia maior do colombiano, caso ele seja negociado no futuro.

Para adquirir Richard Ríos, o Palmeiras desembolsou R$6 milhões por 60% dos direitos econômicos do jogador. Agora, o clube desembolsou mais R$1,5 milhões para comprar mais 10% deste percentual. Aliás, o pagamento será feito de forma parcelada e vai contemplar dois clubes: Guarani (R$ 1 milhão) e Flamengo (R$ 500 mil).

Assim, o Palmeiras terá 70% dos direitos econômicos do colombiano, enquanto o Guarani mantém 14%, outros 6% para o Flamengo, seu clube formador, e 10% do jogador.

Contratado após bom Campeonato Paulista pelo Guarani, Richard Ríos chegou ao Verdão para substituir o compatriota Atuesta, que havia passado por cirurgia. Contudo, um dos reservas mais utilizado por Abel Ferreira, o colombiano terminou a temporada como titular após lesão de Gabriel Menino e sendo importância na arrancada rumo ao décimo segundo título do Campeonato Brasileiro.

Em 2023, ele disputou 53 partidas marcando três gols e dando uma assistência. Assim, as boas atuações renderam-lhe convocações para a Seleção Colombiana para a disputa das Eliminatórias da Copa do Mundo.

Aliás, Richard Ríos tem contrato com o Palmeiras até dezembro de 2025 com a possibilidade de renovar o vínculo por mais um ano.

