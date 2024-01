Corinthians goleia Atlético-GO. Vaga nas oitavas da Copinha garantida

O Corinthians está nas oitavas de final da Copinha. Afinal, neste domingo (14/1), no Bento de Abreu, em Marília, eliminou o Atlético-GO: 4 a 1. Os gols foram de Arthur Cabral, Pedrinho, (dois) e Higor. Almeida marcou para os goianos. Dessa forma, agora o Corinthians espera o vencedor de Fortaleza e CRB para conhecer seu rival nas oitavas de final.

Corinthians arrasador nos chutes de fora da área

O Atlético-GO entrou com um esquema cauteloso, mas sem deixar de buscar o ataque. Assim, teve a primeira grande chance numa falta da entrada da área que Wenedel chutou. Passou raspando o travessão. Mas o Corinthians acabou matando o jogo antes dos 20 minutos em chutes de fora da área. Assim, aos 15, Arthur Souza recebeu na entrada da área e mandou uma bomba. Sem a menor chance para o goleiro Ygor. Dois minutos depois, após trama pela esquerda, Pedrinho recebeu no bico da área e chutou rasteiro no cantinho direito de Ygor: 2 a 0.

O Atlético partiu para o ataque e deixou espaços. Resultado? Mais um gol corintiano, aos 27. Kayke recebeu pela esquerda, passou pelo marcador e cruzou para Higor, livre, apenas empurrar para o gol. Com a vantagem e o jogo controlado, o Corinthians teve um descuido: aos 43, o lateral-direito Leo Maná foi mal. Assim, deu a chance para Almeida dominar na entrada da área e chutar para diminuir o placar.

Goleada na etapa final

O Atlético sonhava em entrar novamente no jogo. Porém,, aos cinco minutos, o Timão armou um contra-ataque letal. Breno Bidon deu passe em profundidade para Pedrinho. Na entrada da área, o camisa 10 mandou na gaveta: Corinthians 4 a 1. E começando a focar as oitavas de final em busca de mais um título de Copinha (afinal, é o maior campeão, dez títulos, mas o último em 2017).

ATLÉTICO-GO 1X4 CORINTHIANS

3ª fase da Copa São Paulo de Juniores

Data: 14/1/2024

Local: Bento de Abreu, Marília (SP)

ATLÉTICO-GO: Ygor; Renan (Kauan, Intervalo), Wendel, Macedo e Guilherme; Belluco, Thiago (Luís Guilherme, 10’/2ºT) e Almeida (J. Carlos, 34’/2ºT); Geovane (Gabriel, 39’/1ºT), Jean (João Rodrigues, 10’/2ºT) e Daniel. Técnico: Allan Santhiago.

CORINTHIANS: Felipe Longo; Léo Mana, João Pedro Tchoca, Renato e Vitor Meer (Jhonatan, 32’/2ºT); Ryan (Juninho, 39’/2ºT), Breno Bidon (Thomas Lisboa, 21’/2ºT) e Pedrinho (Luis Bahia, 32’/2ºT); Kayke, Higor (Beto, 21’/2ºT) e Arthur Sousa (Gabriel Caipira, 21’/2ºT). Técnico: Danilo.

Gols: Arthur Souza, 15’/1ºT (0-1); Pedrinho, 17’/1ºT (0-2); Higor, 27’1ºT (0-3). Almeida, 43’/1ºT (1-3); Pedrinho, 5’/2ºT (1-4)

Árbitro: Murilo Tarrega Victor

Auxiliares: Osvaldo Apipe e Ricardo Busette

Cartões amarelos: Renan, Gabriel, Kauan, Guilherme (AGO); Leo Maná, Thomas Lisboa, Beto (COR)

