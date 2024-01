Rômulo volta ao Internacional, desta vez pra ficar

Agora é definitivo. O Internacional anunciou por meio das redes sociais que o meio-campista Rômulo assinou contrato para defender o clube até 2027. Assim, o jogador, que chegou a atuar pelo Colorado entre abril e dezembro de 2023 por empréstimo, sai do Athletic, de Minas Gerais, para voltar ao clube gaúcho, desta vez pra ficar.

O Internacional fechou acordo para pagar cerca de R$ 3 milhões pelo atleta, de forma parcelada. Dessa forma, passou a deter 60% dos seus direitos econômicos. A ideia de negociá-lo de forma permanente surgiu devido ao desempenho na temporada. Afinal, Rômulo atuou em 25 jogos, sendo 15 como titular. O jogador teve mais espaço sob o comando de Mano Menezes. Entretanto, ficou como opção diante de Eduardo Coudet.

Emoção de Rômulo no único gol pelo Internacional

No período de Colorado, Rômulo marcou um único gol. Foi contra o Vasco, no dia 11/6/23, no Beira-Rio. O tento saiu logo no começo da partida, aos 3 minutos. Assim, Rômulo abriu o placar que terminaria em 2 a 1 para o time gaúcho.

“Na hora em que fiz o gol nem sabia como comemorar, só deixei fluir e acabei me emocionando”, disse o atleta na ocasião.

Nascido em 1/3/2000, em Campo Grande (MS), Rômulo se revelou no Desportivo Brasil, em Porto Feliz, no interior paulista. Foi para o Cruzeiro-MG e depois para o La Serena, no Chile, por empréstimo, e chegou ao Athletic em janeiro de 2023.

