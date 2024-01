PSG vence Lens e segue isolado na liderança do Francês

O Paris Saint-Germain aumentou a vantagem na liderança do Campeonato Francês. Com gols de Bradley Barcola e Kylian Mbappé, o PSG venceu o Lens por 2 a 0, neste domingo (14), no Estádio Félix-Bollaert, pela 18ª rodada da competição. O time comandado por Luis Enrique teve superioridade numérica desde os acréscimos do primeiro tempo e não teve muitas dificuldades para conquistar mais três pontos.

Veja a classificação do Campeonato Francês!

Com a vitória, o PSG chegou aos 43 pontos e aumentou a vantagem na liderança para oito. O vice-líder Nice, que foi derrotado pelo Rennes por 2 a 0, tem 35. Já o Lens ocupa o oitavo lugar com 26. O time parisiense volta a campo no próximo sábado (20), às 16h45 (de Brasília), contra o Orléans, pela Copa da França. Já o Lens visita o Toulouse, dia 28, às 13h05, pela 22ª rodada do Campeonato Francês.

O jogo

O primeiro tempo foi animado e polêmico. Com menos de cinco minutos, o PSG teve duas chances de abrir o placar com Mbappé, mas não aproveitou. Apesar do susto, o Lens assumiu o controle da partida e teve a melhor chance em cobrança de pênalti. Wahi caiu na área aos seis minutos, mas Frankowski parou no goleiro Donnarumma. Maouassa e Wahi tiveram outras chances, mas o italiano defendeu.

Após resistir a pressão inicial dos donos da casa, o PSG começou a se soltar e controlar o jogo e não demorou para abrir o placar. Bradley Barcola recebeu na área e estufou as redes aos 30 minutos do primeiro tempo. O time parisiense assustou em finalizações de Soler e Mbappé, mas o goleiro Samba salvou o Lens. Nos acréscimos, Jonathan Gradit foi expulso e mudou a história do jogo.

Em vantagem numérica, o PSG controlou a partida na etapa final. Os comandados de Luis Enrique empilharam chances, mas pecavam na pontaria. O Lens, por sua vez, não teve pernas para combater. Quando o jogo parecia caminhar para uma vitória magra, o PSG chegou ao segundo gol com Kylian Mbappé, já nos acréscimos do segundo tempo, e fechou o placar.

Siga o Jogada10 nas redes sociais: Twitter, Instagram e Facebook.