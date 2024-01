Vini Jr minimiza polêmica no clássico e celebra título com Real

Vini Jr foi o destaque da goleada do Real Madrid sobre o Barcelona. Com três gols do brasileiro, que ainda participou da jogada do último gol marcado por Rodrygo, os merengues venceram os culés por 4 a 1, neste domingo (14), em Riad, na Arábia Saudita, e conquistaram o título da Supercopa da Espanha pela 13ª vez na história.

Vini Jr arrasa o Barça. Real Madrid campeão da Supercopa da Espanha!

Foi apenas o terceiro jogo desde que Vini Jr se recuperou de uma grave lesão muscular na coxa. O jogador lesionou o bíceps femoral da perna esquerda em setembro e tinha previsão para retornar em fevereiro, mas surpreendeu e retornou muito antes do prazo. Após a vitória sobre o Barcelona, Vini Jr minimizou a polêmica no lance da expulsão de Ronald Araújo e a provocação feita ao banco catalão.

“Todos querem brigar comigo porque sabem que vai sair na imprensa que Vini fez isso ou aquilo. Tento ao máximo estar muito tranquilo e focado para poder fazer as melhores coisas para os meus companheiros, mas às vezes não sou só eu. Não sou santo, às vezes falo demais e faço dribles que não deveria. Mas estou aqui para melhorar, para dar exemplo às crianças que estão me vendo. O Mister (Carlo Ancelotti) e meus companheiros me ensinam todos os dias”, disse.

Vini Jr foi eleito o melhor jogador da final. O brasileiro também foi o destaque das conquistas da Liga dos Campeões e do Mundial de Clubes de 2022. Com os três gols na decisão da Supercopa da Espanha, Vini chegou a 68 com a camisa merengue. Desta forma, está a um de igualar Roberto Carlos como o segundo brasileiro com mais gols pelo clube (Ronaldo tem 104).

Siga o Jogada10 nas redes sociais: Twitter, Instagram e Facebook.