Porto vence Braga com gol de Evanílson

A estrela do brasileiro Evanílson brilhou mais uma vez em Portugal. Com gol do camisa 30, o Porto venceu Braga por 2 a 0, neste domingo (14), no Estádio do Dragão, pela 17ª rodada do Campeonato Português, e se consolidou na terceira colocação. Fábio Cardoso completou o placar no clássico.

Veja a classificação do Campeonato Português!

Não foi uma vitória fácil. O Porto saiu na frente com gol de Fábio Cardoso aos 12 minutos do primeiro tempo, mas encontrou dificuldades mesmo jogando em casa. O Braga controlou a posse de bola e criou boas oportunidades, mas não teve sorte. No início da etapa final, os Dragões ampliaram o placar em cobrança de pênalti de Evanílson e liquidaram o jogo.

Foi o quinto gol marcado por Evanílson no Campeonato Português em 2023/24. O brasileiro, que foi revelado pelo Fluminense, também soma três assistências na competição. Ao todo, são 15 gols e cinco assistências em 22 jogos na temporada.

Com a vitória, o Porto chegou aos 38 pontos e segue na caça aos líderes Sporting, com 43, e Benfica, com 42. O Braga, por sua vez, é o quarto colocado com 33. O Braga volta a campo na próxima quinta-feira (18), às 15h45 (de Brasília), contra o Famalicão, fora de casa, enquanto o Porto recebe o Moreirense, sábado (20), às 17h30, no Estádio do Dragão.

Siga o Jogada10 nas redes sociais: Twitter, Instagram e Facebook.