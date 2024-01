Aster x Palmeiras: onde assistir, escalações e arbitragem

Em busca do tricampeonato da Copa São Paulo de Futebol Júnior, o Palmeiras encara o Aster, nesta segunda-feira (15), às 18h30 (de Brasília), na Arena Barueri, pela terceira fase da competição. O Alviverde está com 100% de aproveitamento na Copinha, enquanto o modesto adversário também está invicto com três vitórias e um empate em quatro jogos.

Onde assistir?

O jogo terá transmissão da CazéTV, no YouTube (streaming).

Como chega o Palmeiras?

Com 100% de aproveitamento na Copinha, o Palmeiras chega embalado em busca de uma vaga nas oitavas de final. Atual bicampeão, o Alviverde busca um feito inédito na competição: um tricampeonato. Nenhuma equipe conquistou três títulos consecutivos na história do torneio, que foi criado em 1969.

Nos últimos anos, o Palmeiras se consolidou como uma das divisões de base mais fortes do país. Em 2023, foi vice-campeão brasileiro, campeão paulista e da Copinha na categoria sub-20. O destaque do time alviverde é o jovem atacante Estevão, que já é monitorado por gigantes europeus. No Mundial sub-17, marcou três gols e três assistências.

Como chega o Aster?

Invicto na Copinha, o Aster busca uma vaga inédita nas oitavas de final. Fundado em 2018, o clube do Espírito Santo é estreante no torneio e surpreendeu com três vitórias e um empate em quatro jogos disputados. Na fase de grupos, venceu Sport e Santo André, e assegurou o segundo lugar do grupo. Já no mata-mata, eliminou o Oeste na segunda fase.

Aster x Palmeiras

3ª fase da Copa São Paulo de Futebol Júnior

Data e horário: 15/01/2024, às 18h30 (de Brasília)

Local: Arena Barueri, em São Paulo (SP)

Aster: Vitor Boin; Victor Reis, Mendonça, Julio César e Rodrigo Capiva; Gabriel Martins, Emmanuel Fernando e Samuel; Patrick, Caio Costa e Carlos Vinicius. Técnico: Valter Santos

Palmeiras: Aranha; Gilberto, Pedro, Victor Reis e Ian; Léo, Patrick e Kauan Santos; Estevão, Luighi e Thalys. Técnico: Lucas Andrade

Árbitro: Marcio Mattos dos Santos

Assistentes: Tatiane Sacilotti dos Santos Camargo e Leandra Aires Cossette

