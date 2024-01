Felipe Melo sonha com bi da Libertadores pelo Fluminense

O Fluminense está com fome de títulos para 2024. Após conquistar o bicampeonato carioca e o título inédito da Libertadores em 2023, o zagueiro Felipe Melo sonha alto e deseja buscar bi da competição continental nesta temporada. Em sua rede social, o veterano defensor, de 40 anos, revelou que sonha e acredita no potencial do time tricolor.

“Eu sou um sonhador. Sonhar, profetizar e realizar. Tudo que vamos disputar está dentro dos meus sonhos. É trabalhar muito, com muita humildade, e orar muito. Cada ano que passa se torna mais difícil, mas Deus está no controle de toda a situação. Vamos sonhar, profetizar e, se Deus quiser, realizar”, disse.

Contratado em 2022, Felipe Melo soma 85 jogos e três gols com a camisa do Fluminense. O zagueiro foi bicampeão da Taça Guanabara e do Campeonato Carioca em 2022 e 2023, além de campeão da Libertadores em 2023. O veterano é um dos líderes do elenco e, recentemente, renovou o contrato até o fim de 2024.

