777 publica carta, efetiva CEO e revela números de receita e dívida do Vasco

O sócio-fundador da 777 Partners, Josh Wander, se comunicou com o clube e com a torcida do Vasco através de uma carta aberta. Durante a pré-temporada para 2024, o executivo falou sobre o aumento de receitas e redução das dívidas desde que sua empresa assumiu a SAF, há 18 meses. Além disso, felicitou o técnico Ramón Díaz e desejou sorte a Pedrinho, novo presidente associativo que assume no dia 22 de janeiro.

A principal informação do texto, no entanto, é a confirmação formal de Lúcio Barbosa como CEO do futebol. O dirigente havia sido alçado ao cargo de forma interina em julho do ano passado, após a saída de Luiz Mello. Josh diz, ainda, que espera “resultados melhores” neste ano e lamentou que a equipe tenha precisado do último jogo do Brasileirão para definir seu futuro.

Veja a íntegra do texto de Josh Wander:

Carta aos Vascaínos

“Vascaínos, amigos,

À medida que a pré-temporada acontece, queria aproveitar a oportunidade para falar diretamente com vocês.

Primeiramente, quero estender minhas sinceras felicitações a Ramón Díaz, sua equipe e nosso elenco por seus esforços louváveis em terminar a temporada em uma posição mais forte. Estou cheio de gratidão e imenso orgulho pelas conquistas coletivas de nosso clube e comunidade, desde os jogadores excepcionais, treinadores e equipe, até o apoio inabalável de vocês, nossos dedicados fãs. Juntos, estamos traçando um rumo em direção a um futuro longo, estável e bem-sucedido, dentro e fora do campo.

Embora seja desanimador que nosso destino tenha dependido da última partida, fico feliz em ver que a ação decisiva tomada no meio do ano trouxe passos muito necessários para uma mudança contínua e positiva. Para esta temporada, estamos trabalhando arduamente para fortalecer e melhorar nosso elenco para ser competitivo durante os torneios Carioca, Brasileirão e Copa do Brasil de 2024. O trabalho de nosso recém-nomeado Diretor Esportivo, Alexandre Mattos, já pode ser visto com importantes renovações e adições à equipe e à comissão técnica – e tenho certeza de que ele continuará fazendo um ótimo trabalho.

Fora do campo, temos muito do que nos orgulhar como organização enquanto nos esforçamos para reconstruir as finanças do Vasco. Este é um novo Vasco, que é profissional e financeiramente sustentável. Até o final de 2023, aumentamos as receitas em mais de 60%, reduzimos nossas dívidas em cerca de R$100 milhões e aumentamos o valor dos jogadores em mais de 200%. Esperamos resultados ainda melhores até o final de 2024, liderados pelo CEO da Vasco SAF, Lucio Barbosa, e pela CFO, Kátia dos Santos, que passam de funções interinas para permanentes. A dedicação inabalável deles em estabilizar a Vasco SAF conquistou minha total confiança e apoio.

Aguardamos com expectativa o diálogo positivo contínuo com a nova equipe de liderança da Associação, assim como tivemos com o Presidente Salgado e sua equipe nos últimos 18 meses. Acreditamos que um Vasco forte vem de uma colaboração estreita entre a SAF e a Associação, e sempre faremos o nosso melhor para preservar e melhorar isso. Nossos melhores votos ao novo Presidente Pedrinho.

Nos 18 meses desde a criação da Vasco SAF, fizemos um progresso substancial ao abordar a situação desafiadora enfrentada pelo clube. No entanto, reconhecendo que ainda há muito trabalho pela frente, quero assegurar-lhes que nosso compromisso com o Vasco é duradouro. Eu e a equipe da 777 Partners estamos determinados a fornecer ao clube uma base financeira sólida, que é fundamental para garantir o sucesso sustentável por muitos anos.

Olhando para a próxima temporada, nosso foco permanece em melhorar o desempenho dentro e fora do campo. Como sempre, estamos dedicados a aproveitar todas as oportunidades para aprimorar o clube.”

– Josh

