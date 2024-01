Fifa elege, nesta 2ª feira, o The Best de 2023! Veja onde assistir

Será conhecido nesta segunda-feira (15/1), o melhor jogador do ano para a Fifa, que leva o prêmio “The Best”. A cerimônia ocorrerá em Londres, às 16h30 (de Brasília). Lionel Messi, Mbappé e Haaland são os finalistas. Contudo, diferentemente dos outros anos, o periodo de análise vai apenas após a Copa de 2022: de 20 de dezembro até agosto de 2023. Assim, o favoritismo recai em cima de Haaland, campeão de tudo pelo Manchester City, e não no detentor do prêmio da temporada passada, Messi. Mbappé corre por fora. Porém, para a premiação feminina o período de análise foi maior: entre agosto de 2022 e agosto de 2023. Assim, englobando a Copa do Mundo feminina.

Ao todo, serão nove categorias de premiação. Além de melhor jogador, teremos a escolha de melhor jogadora, técnico e técnica. Também se conhecerá o melhor goleiro, goleira e o gol mais bonito, o prêmio Puskás. Enfim, há o troféu fairplay e o Fifa Fã, que elege um torcedor ou torcida-símbolo.

Onde assistir

O SporTV transmite a partir das 16h30 (de Brasília).

Neste ano, o Brasil está representado em apenas duas categorias. Ederson disputa como o melhor goleiro e é favorito. Madruga, do Botafogo de Ribeirão Preto está entre os três finalistas do gol mais bonito. Mas aqui a briga é mais dura.

A eleição envolve a – jornalistas, b – capitães, c – técnicos das seleções nacionais e d – público ( estes votam pela internet). Mas vale considerar que cada um dos quatro potes de eleitores possuem 25% de peso. Ou seja, os 210 treinadores de países filiados à Fifa, por exemplo, tem o mesmo peso dos milhões de votos populares.

Veja os indicados

The Best: Melhor jogador

Messi (argentino/PSG). Mas hoje defende o Inter Miami/EUA

Haaland (norueguês/Manchester City)

Mbappé (francês/PSG)

Melhor jogadora

Aitana Bonmatí (espanhola/Barcelona)

Jennifer Hermoso (espanhola/Pachuca/MEX). Mas hoje defende o Tigres/MEX

Linda Caicedo (colombiana/Real Madrid)

Melhor técnico

Luciano Spalletti (italiano/Napoli). Mas hoje está na seleção da Itália

Pep Guardiola (espanhol/Manchester City)

Simone Inzaghi (italiano/Inter de Milão)

Melhor técnica

Emma Hayes (inglesa/Chelsea)

Jonatan Giraldez (espanhola/Barcelona)

Sarina Wiegman (holandesa/Inglaterra)

Melhor goleiro

Ederson (brasileiro/seleção do Brasil e Manchester City)

Thibaut Courtois (belga/seleção da Bélgica e Real Madrid)

Yassine Bono (marroquino/seleção de Marrocos e Sevilla). Mas hoje defende o Al-Hilal/ARA

Melhor goleira

Catalina Coll (espanhola/Seleção da Espanha e Barcelona)

Mackenzie Arnold (australiana/seleção da Austrália e West Ham/ING)

Mary Earps (inglesa/seleção da Inglaterra e Manchester United)

Prêmio Puskás

Guilherme Madruga (Botafogo de Ribeirão Preto)

Em jogo contra o Novorizontino, acertou uma bicicleta de fora da área.

Julio Enciso – Paraguaio do Brighton/ING.

Em jogo contra o Manchester City, mandou uma bomba de fora da área no ângulo. Mas isso depois de o Brighton ficar tocando a bola por quase um minuto. Enfim, um gol coletivo.

Nuno Santos – português do Sporting de Lisboa.

Em jogo contra o Boavista, ele acertou, da marca do pênalti, um chute de letra no ângulo.

Fifa Fan Award

Fran Hurndall (Austrália) – Ela fez uma ação: andou durante um mês por cidades da Autrália (1.000km) para inspirar crianças a se interessarem pelo futebol. Também arrecadou fundos para entidades carentes.

Miguel Ángel (torcedor colombiano do Millonarios) – Ele tinha uma doença terminal e às vésperas da morte foi conhecer conhecer os jogadores de seu time do coração antes de uma partida.

Torcedor do Colón da Argentina – A atitude de levar seu filho, bebê de colo, a um jogo do seu time e dar mamadeira durante uma partida levou este torcedor anônimo a viralizar nas redes sociais.

