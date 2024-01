Santos desiste da contratação do goleiro Tadeu

O Santos encerrou as tratativas e não vai tentar mais contratar o goleiro Tadeu. O Peixe chegou a oferecer R$ 4 milhões pela compra de 40% dos direitos econômicos e esteve apalavrado com o arqueiro. Contudo, o Goiás, dono dos direitos econômicos do jogador, gostaria de receber mais dinheiro. Assim, o acordo foi desfeito.

O Alvinegro Praiano gostaria de ter um nome para brigar com João Paulo pela titularidade. John chegou a ser cogitado após acertar sua saída do Real Valladolid, mas o arqueiro acertou com o Botafogo. Por outro lado, Tadeu gostaria de jogar no Santos e esperava um desfecho positivo, o que não ocorreu.

Dona de 50% dos direitos econômicos de Tadeu, a Ferroviária, de Araraquara (SP), tinha dado o aval pela negociação. Contudo, para selar a contratação, o Goiás precisava dar a palavra final. Entretanto, o Esmeraldino batia na tecla de que só liberava o atleta por R$ 10 milhões. Em crise financeira, o Santos não estava disposto a investir tão alto no goleiro.

Santos segue atrás de um novo goleiro reserva

Assim, o Santos segue no mercado atrás de um novo goleiro reserva. Vladimir, Paulo Mazoti e Diógenes, que eram as opções no ano passado, não vão permanecer em 2024 e estão livres para procurar um novo clube. No momento, o Peixe conta com Gustavo, Rodrigo Falcão e João Pedro para fazer sombra para João Paulo.

