Cruzeiro inicia negociação para contratar Douglas Costa

Sem clube desde que saiu do Los Angeles Galaxy, dos Estados Unidos, em outubro, Douglas Costa, de 33 anos, entrou na mira do Cruzeiro para esta temporada. Porém, o Cabuloso não é o único atrás do experiente jogador: clubes também do Brasil e do Oriente Médio sondaram o meia.

Apesar de não ter feito uma proposta oficial ao staff do atleta, o Cruzeiro segue em contato para tentar avançar nas tratativas e fazer uma oferta, como informou o jornalista Samuel Venâncio. Douglas Costa recebeu sondagens de equipes do Oriente Médio e também do Santos, mas sem chegar a um acordo financeiro.

O contrato de Douglas Costa com o Los Angeles Galaxy terminaria em dezembro de 2023, mas o jogador antecipou o fim do vínculo em dois meses. Na Major League Soccer (MLS), o brasileiro disputou 51 partidas, com quatro gols anotados e oito assistências.

Uma das prioridades do Cruzeiro para esta temporada é a contratação de um camisa 10, e Douglas Costa se encaixa neste perfil. Neste momento, o Cabuloso tem apenas Mateus Vital e Matheus Pereira à disposição para a função.

Douglas Costa começou a carreira no Grêmio. Em seguida, o meia foi para o Shakhtar Donetsk, onde ficou seis temporadas. Da Ucrânia, rumou para o Bayern de Munique, onde ficou por dois anos. Logo depois, foram mais quatro na Juventus, que o emprestou por mais um ao time bávaro. Em 2021, o jogador regressou ao futebol brasileiro para atuar novamente no Grêmio. Por fim, jogou no Los Angeles Galaxy, dos EUA.

DOUGLAS COSTA BEM QUISTO PELA TORCIDA DO CRUZEIRO

A torcida do Cruzeiro ‘invadiu’ as redes sociais de Douglas Costa pedindo o seu acerto com a Raposa. No Instagram, centenas de torcedores pediram ao meia que “acerte logo” seu contrato.

O perfil de Nathália Félix, esposa do jogador, também foi tomado por torcedores cruzeirenses, que enviaram muitas mensagens.

