Vasco volta a mirar Cuéllar e pode atravessar rival para ter Allan

O Vasco entende que a posição de volante é uma das prioridades para se reforçar nesta temporada. Afinal, na última temporada, a equipe sofreu com a oscilação de desempenho das peças que atuam no meio de campo. O clube, através de sua comissão técnica e departamento de futebol, aprovou nomes de impacto que atuam na posição. Como são os casos de Allan e Gustavo Cuéllar.

Os nomes foram indicados pelo CEO da SAF, Lúcio Barbosa, e o diretor de futebol, Alexandre Mattos, à 777 Partners. Contudo, para as conversas avançarem, ainda depende do aval da empresa. Assim, o clube tenta condicionar a companhia norte-americana de que é um bom negócio fechar com a dupla.

O grande problema é que os donos majoritários do departamento de futebol do Cruz-Maltino têm um receio quanto aos atletas. Isso porque, segundo a análise da 777 Partners, os dois possuem idade avançada. Por sinal, o Gigante já possui cinco jogadores com pelo menos 30 anos, o que seria o ideal, de acordo com a avaliação da empresa.

Tal condição, aliás, impediu que o Vasco avançasse, por exemplo, em outro atleta da posição. Trata-se do volante Fernando, ex-Sevilla, que ficou próximo de fechar com o clube, na segunda janela da temporada passada.

Situação dos alvos do Vasco

A preferência da comissão técnica é pelo colombiano Cuéllar, pois é um velho conhecido de Ramón Díaz. Afinal, a dupla esteve junta no Al-Hilal entre 2021 e 2023. O volante, de 31 anos, vê com bons olhos um retorno ao Brasil e voltar a trabalhar com o comandante argentino. Além do que aceitaria reduzir seu salário para isso, que gira em torno de R$ 2 milhões por mês. A informação inicial desse interesse é do ‘Sbt’.

O grande empecilho seria o fato de ter fechado com o Al-Shabab, da Arábia Saudita, recentemente. Inclusive, seu vínculo com o clube vai até 2026. Por outro lado, a situação de Allan é teoricamente mais favorável. Isso porque seu contrato com o Al-Wahda vai até metade deste ano. Ou seja, ele já poderia assinar um pré-contrato.

Vale ressaltar que há também a identificação com o Vasco por ter sido um jogador revelado pelo clube e esteve no elenco que conquistou o último título de expressão, a Copa do Brasil, em 2011. No entanto, o Gigante da Colina terá forte concorrência, já que o volante, de 33 anos, possui tratativas com o Botafogo. Assim, para superar o rival, o clube de São Januário vai precisar utilizar o lado afetivo, além de uma proposta atrativa.

Carência com volantes em 2023

A posição de volante é uma das prioridades a se reforçar nesta temporada. Afinal, o Vasco sofreu bastante com a oscilação de desempenho de suas peças, como é o exemplo de Jair. A função de primeiro volante é uma das mais carentes, já que a única opção em 2023 era Zé Gabriel. Jair e Mateus Carvalho até atuaram por ali, mas tem mais características de segundo volante.

Marlon Gomes não conseguiu ter sequências por algumas lesões e convocações para a seleção de base. Porém também teve rendimento irregular na última temporada. O mesmo serve para Barros, que teve bom início no Carioca, mas também sofreu com contusão e perdeu espaço. Andrey Santos defendeu o Gigante apenas no primeiro trimestre por empréstimo, mas com desempenho discreto.

