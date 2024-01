Flamengo encaminha renovação de contrato de Victor Hugo

O Flamengo está próximo de acertar mais uma renovação de contrato. Após David Luiz e Bruno Henrique, os dirigentes rubro-negros agora lutam pela continuidade de Victor Hugo. O novo vínculo do meia deve ser assinado nesta semana. A informação é do “ge”.

Renovação de Victor Hugo no Flamengo

Com apenas 19 anos, Victor Hugo é uma das principais revelações das categorias de base do Flamengo. O meia, dessa forma, vem sendo muito utilizado nos últimos anos e é visto com bons olhos pela diretoria rubro-negra. O novo contrato do jogador no clube deve ser válido até 2029.

O Flamengo, dessa forma, acredita na evolução e no potencial de Victor Hugo. Aliás, os dirigentes rubro-negros recusaram uma proposta de 20 milhões de euros (R$107 milhões na época) do Wolverhampton pelo meia em 2023. O jogador vem mostrando personalidade dentro de campo e faz parte dos planos do clube para os próximos anos.

Aliás, Victor Hugo já disputou 83 jogos e marcou seis gols no profissional. O meia acabou sendo muito utilizado por Dorival Júnior na reta final de 2022 e participou dos títulos da Libertadores e da Copa do Brasil. O jogador também recebeu muitas oportunidades com Sampaoli em 2023, mas ainda não conseguiu obter sequência com Tite.

