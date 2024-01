Corinthians marca mais um jogo-treino antes de estreia no Paulista

O Corinthians marcou mais um jogo-treino antes da sua estreia no Campeonato Paulista. Depois de golear o União São João por 4 a 0, no último domingo, o Timão agendou partida contra o São Caetano. Assim, este será o último teste antes da primeira partida oficial do Alvinegro na temporada.

A atividade deve acontecer nesta quarta-feira (17), no CT Joaquim Grava, no período da manhã. O Corinthians ainda não informou se o duelo será aberto a imprensa ou se terá transmissão do clube.

No primeiro teste de 2024, o Corinthians venceu o União São João de Araras por 4 a 0. Os gols foram marcados por Lucas Veríssimo, Yuri Alberto e Matías Rojas. Aliás, o time do interior de São Paulo ainda marcou um gol contra. O São Caetano, assim como o último adversário, também está na série A3 do Paulistão.

Contudo, vale ressaltar que o técnico Mano Menezes deve repetir a escalação que goleou o União São João de Araras. Na ocasião, o Corinthians jogou com: Cássio; Fagner, Lucas Veríssimo, Caetano e Hugo; Raniele, Maycon, Matheus Araújo e Rodrigo Garro; Romero e Yuri Alberto.

Corinthians segue treinando pesado visando 2024

Aliás, a pré-temporada do Corinthians teve início há uma semana, no último domingo. Durante esse período, a equipe não teve folga, dedicando-se a atividades e exames em dois períodos de segunda até quarta-feira, e à parte tática pelo restante da semana.

Por fim, o Timão estreia no Campeonato Paulista em 21 de janeiro, às 18h (de Brasília), contra o Guarani, na Neo Química Arena.

