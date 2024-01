Técnico do Newell’s Old Boys confirma que alvo do Vasco está de saída

O Vasco tem como prioridade buscar opções que atuem como primeiro volante. Nesse sentido, o clube foi ao mercado e encaminhou a contratação de Juan Sforza,do Newell’s Old Boys, da Argentina. Inclusive, o técnico da equipe deixou claro em entrevista que o atleta está de saída.

Assim como o elenco do Cruz-Maltino, a equipe argentina realiza a sua pré-temporada no Uruguai. Além de disputar o mesmo torneio, a Serie Río de La Plata. O Newell’s enfrentou o Peñarol no último domingo (14), pela competição e o comandante admitiu que o volante deixará o time.

“Acho que o Sforza, sim, já está feita (a transferência) (…) A vida é ganhar e perder, é uma pena não tê-lo”, disse o treinador Mauricio Larriera.

A negociação se tornou pública, no último sábado (13), e já em estágio avançado. Segundo as informações da imprensa argentina, o Gigante da Colina pagará 4 milhões de dólares (aproximadamente R$ 19 milhões) por 80% do jogador. Há um acordo entre o Vasco e o Newell’s Old Boys e poucos detalhes separam o volante de sacramentar sua vinda para o Brasil.

Trajetória do alvo do Vasco como profissional

O meio-campista se encaixa no perfil ideal da 777 Partners para contratações. Afinal, é um atleta promissor com grande potencial de revenda. Além dos 21 anos, o volante tem boa frequência em campo. São 113 partidas em cinco temporadas pelo Newell’s Old Boys.

Vale ressaltar que ele é um destaque inclusive a nível nacional, já que Juan é constantemente convocado para as seleções de base da Argentina. Tanto que isso carimbou sua convocação para o Pré-Olímpico. Sforza já disputou os Sul-Americanos sub-15 em 2017 e sub-17 dois anos depois. Assim como o Mundial sub-17 em 2019.

