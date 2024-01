Antônio Carlos fala sobre adaptação e projeta reencontro com Felipe Melo

Antônio Carlos é um dos reforços do Fluminense para 2024 e se apresentou ao CT Carlos Castilho no dia 3 de janeiro. O zagueiro, dessa forma, vem participando normalmente dos últimos treinamentos no clube. O defensor, mesmo em tão pouco tempo, já se sente adaptado ao Rio de Janeiro.

Adaptação no Fluminense

“Sou carioca. Estou fora do Rio há bastante tempo, então parece que o calor aumentou (risos). Mas a adaptação está sendo ótima. Todos os meninos que estão treinando são ótimos jogadores e bons de lidar. Me adaptei muito bem, estou treinando bastante para que possa dar alegria à nação tricolor. Estou muito feliz mesmo. Adaptação está ótima, estou treinando forte. O calor está intenso e o treino está intenso também para que a gente possa entregar o melhor”, disse Antônio Carlos para Flu TV.

Reencontro com Felipe Melo

Na entrevista, Antônio Carlos também comentou sobre seu reencontro com Felipe Melo. Afinal, ambos atuaram juntos no Palmeiras em 2018 e construíram um ótimo relacionamento.

“O Felipe Melo é um grande amigo, gosto muito do futebol dele, tem responsabilidade e é sério dentro de campo. Ter jogado com ele me ajuda a ter aceitado vir para cá, mas também pelos outros amigos que tenho, como Thiago Santos e Keno. Felipe Melo é um grande jogador e influência para qualquer um pela seriedade dentro de campo”, completou Antônio Carlos.

O zagueiro pertencia ao Orlando City, dos Estados Unidos. O defensor é revelado pelas categorias de base do Corinthians e também teve passagens por Flamengo, Ponte Preta e Palmeiras. O contrato do jogador no Fluminense é válido até dezembro de 2026.

