Ronaldo Fenômeno compara times e agita a web: ‘Barcelona MSN ganharia dos Galáticos’

O ex-jogador e atual empresário do ramo do futebol, Ronaldo Fenômeno, fez comparações de grandes times da história do futebol e escolheu os vencedores. Aliás, ele colocou até os Galáticos e o trio do Barcelona MSN.





No futebol espanhol, de acordo com Ronaldo Fenômeno, o trio formado por Messi, Suarez e Neymar seria melhor que os Galáticos. “Eu acho que o trio MSN ganharia. Sinto muito em ter que dizer isso, mas acho que o MSN ganharia”, diswee à Itatiaia.

Todavia, ao comparar os Galáticos com o Real Madrid BBC, Ronaldo disse que os antigos atletas seriam melhores. “Nossa, esse é um belo confronto. Acho que o time dos Galáticos ganharia. É um jogo de muitos gols. Cristiano Ronaldo, Bale, Benzema. Quase todo mundo ia fazer gol aí”, salientou.

O ex-atleta ainda fez comparações com seleções. Ele, afinal, acredita que a Argentina de Maradona foi melhor que a de Messi e preferiu a Seleção Brasileira de 2002 em relação ao grupo de 1994.

“O Brasil de 2002 ganharia. Eu acho que o Brasil de 2002 é uma das melhores seleções da história da Copa do Mundo. O Brasil de 1994 foi muito eficiente, com um jogo bastante tático e sofria pouco. Em 2002, a Seleção tinha melhor entendimento do jogo na parte ofensiva e defensiva. Era mais vistosa, mais alegre”, concluiu.

Siga o Jogada10 nas redes sociais: Twitter, Instagram e Facebook.