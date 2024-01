Atual bicampeão da Copinha, o Palmeiras tem mais um desafio na edição de 2024 da competição. Nesta segunda-feira (15/1), às 18h30, na Arena Barueri, o Verdão terá pela frente o Aster, que vem surpreendendo, com três vitórias e um empate. Contudo, o Verdão vem truturando os rivais e pinta como favorito. Acompanhe esta partida com a Voz do Esporte. A cobertura começa às 17h45 e terá o comando e a narração do vibrante Ennio Ricanelo.

Diogo Martin será o responsável pelos comentários deste duelo entre Aster e Palmeiras. Já David Silva ficará com as reportagens., Não deixe de conferir o jogo decisivo clicando no link acima.

