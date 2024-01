Leila Pereira dará coletiva apenas para mulheres nesta terça-feira

Nesta terça-feira (16/1), a presidente Leila Pereira promete inovar no Palmeiras e vai conceder uma entrevista coletiva apenas para jornalistas mulheres. Com previsão para iniciar às 13h (de Brasília), as perguntas não vão ter um tema previsto, com as repórteres podendo debater diversos assuntos. Contudo, existe uma expectativa que a mandatária faça um anúncio importante.

Segundo o Palmeiras, na sala de entrevistas da Academia de Futebol, Leila vai responder a perguntas sobre todos os temas, como fez em outubro do ano passado. Entretanto, vale ressaltar que a última coletiva foi marcada por diversas falas polêmicas da empresária.

Na ocasião, Leila Pereira criou um conflito com a torcida organizada Mancha Verde e se colocou como salvadora da pátria no clube. Segundo a própria mandatária, o Verdão brigava apenas para não cair, antes da chegada da Crefisa.

Contudo, o assunto que mais gera expectativa é na questão de patrocínio. Na polêmica entrevista realizada em outubro, a empresária lançou o desafio de aumentar o valor que suas empresas pagam ao Palmeiras caso alguém prove que o Corinthians terá um patrocínio superior aos R$ 81 milhões pagos pela Crefisa e FAM. O rival alvinegro, recentemente, anunciou o maior patrocínio do País, da casa de apostas Vai de Bet, que vai pagar ao clube R$ 360 milhões ao longo de três anos.

Assim, a mandatária deve falar do patrocínio que exerce no Palmeiras e que tem contrato apenas até o final deste ano. Por fim, também existe a expectativa que ela fale de reforços para o clube nesta temporada.

