Água Santa x Santos, AO VIVO, com a Voz do Esporte, às 18h30

Tem jogaço na Copinha, Água Santa e Santos. Os times estão muito bem na competição e se enfrentam nesta segunda-feira (15/1), às 19h15, em Diadema, pela terceira fase da competição. Quem vencer, irá para as oitavas de final. Na fase de grupos,o Santos venceu por 3 a 0. Mas, naquela partida, os times já estavam classificados e o Água Santa jogou com reservas. Agora é mais embaixo! Este grande jogo terá a cobertura da Voz do Esporte, que inicia a sua transmissão às 18h30, com seu tradicional pré-jogo. Daniel Teles estará na narração

Os comentários de Água Santa e Santos são de Joao Mighuel Lotuffo. As reportagens ficam com Pedro Rigoni. Não deixe de conferir este jogão com a Voz do Esporte.

