Cuiabá contrata volante Madruga, que concorre ao Prêmio Puskás

O Cuiabá contratou o volante Guilherme Madruga nesta segunda-feira (15). Ele assinou até o fim do ano de 2028. O Madruga teve destaque no Botafogo-SP durante a Série B do Brasileiro de 2023. Na competição, o jogador de 23 anos fez um lindo gol, de bicicleta, de fora da área. O feito lhe valeu indicação a Prêmio Puskás, concedido pela Fifa.

Pelo Botafogo-SP, ano passado, Madruga, disputou 46 jogos, marcou dois gols e deu três assistências. Dessa forma, além de passar pelo Botafogo-SP, o volante já defendeu o Desportivo Brasil e o Catanduva.

Este é o sétimo reforço anunciado pelo Cuiabá para este ano. Antes, porém, o clube já havia anunciado as contratações do goleiro Mateus Pasinato, dos zagueiros Bruno Alves e Gabriel, do lateral-direito Railan, do meia Max e do atacante André Luís.

A honraria da Fifa, afinal, é concedida ao autor do gol mais bonito do mundo. A premiação ocorrerá nesta tarde de segunda-feira na cerimônia do The Best, que também premia o melhor jogador da temporada passada. O meio-campista brasileiro concorre com Julio Enciso, do Brighton, e Nuno Santos, do Sporting.

A cerimônia que apontará o vencedor do Prêmio Puskas, na qual Madruga concorre, ocorrerá nesta segunda-feira, em Londres.

