Torcida do Cruzeiro ‘invade’ redes sociais de Douglas Costa: ‘Chega quando?’

A torcida do Cruzeiro invadiu as redes sociais do atacante Douglas Costa, nas últimas horas, e iniciou as solicitações para o atleta fechar com a Raposa. As partes estão em início de conversa.

No Instagram do jogador, vários cruzeirenses fizeram comentários e mandaram mensagens pedindo para o jogador “acertar logo” com o gigante mineiro.

É preciso ressaltar, no entanto, que os comentários nas redes sociais do jogador são restritos. Portanto, as mensagens foram enviadas em postagens que foram compartilhadas.

“Chega quando?”, questionou um torcedor. Outro enviou: “Estamos te aguardando no maior de Minas”.

Aliás, os comentários não foram direcionados apenas ao Instagram de Douglas Costa. O perfil de Nathália Félix, esposa do atleta, também recebeu várias mensagens. Os cruzeirenses, afinal, não deixaram de lado nem o Threads do jogador.

Sem clube desde que saiu do Los Angeles Galaxy, dos Estados Unidos, em outubro, Douglas Costa, de 33 anos, entrou na mira do Cruzeiro para esta temporada. Porém, o time azul não é o único atrás do experiente jogador. Outros clubes brasileiros e do Oriente Médio também sondaram a situação do atacante.

O Cruzeiro segue em contato para tentar avançar nas tratativas e fazer uma oferta, apesar de não ter feito uma proposta oficial ao staff do atleta.

Douglas Costa começou a carreira no Grêmio. Em seguida, o meia foi para o Shakhtar Donetsk, onde ficou seis temporadas. Da Ucrânia, foi para o Bayern de Munique, onde ficou por dois anos. Logo depois, foram mais quatro na Juventus, que o emprestou por mais um ao time bávaro. Em 2021, o jogador regressou ao futebol brasileiro para atuar novamente no Grêmio. Por fim, jogou no Los Angeles Galaxy, dos EUA.

