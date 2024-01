De joia ao ostracismo: Matheus Nascimento tenta volta por cima no Botafogo

Matheus Nascimento surgiu no Botafogo aos 16 anos, como uma das maiores joias da base do clube. Hoje, três temporadas depois, o atacante ainda busca seu espaço. Tratado como uma joia por John Textor, dono da SAF alvinegra, chegou a receber propostas, mas perdeu espaço e vem de um semestre bastante discreto. Tanto que ficou fora das Seleções sub-20 e do Pré-Olímpico sub-23 recentemente.

Assim, a atual pré-temporada é o momento para o garoto mostrar seu valor para o técnico Tiago Nunes. Mesmo porque Diego Costa não renovou com o Botafogo, e Nascimento volta, em tese, a ser o primeiro reserva para o ataque, à espera da ausência de Tiquinho Soares. Desta vez, no entanto, vê a disputa com Janderson cada vez maior. Além da promessa uruguaia Valentín Adamo.

Proposta recusada por Textor

No meio do ano passado, o Nottingham Forrest procurou o Textor e sinalizou com uma proposta próxima a 9 milhões de libras (cerca de R$ 48 milhões). O empresário discutiu com a família do jogador, mas não gostou dos valores. Segundo a imprensa inglesa, o mesmo clube considerava voltar à carga em dezembro com mais dinheiro, o que não aconteceu. De lá para cá, o camisa 90 teve uma lesão e, quando esteve à disposição, praticamente não entrou em campo. Com a queda de rendimento, foi preservado pelos treinadores em meio à pressão.

No fim das contas, foram 19 partidas na temporada passada, com três gols – o último deles em maio, contra o Atlético-MG, no Estádio Nilton Santos. A idade faz

