Guardiola, enfim, ganha o The Best, como melhor técnico de 2023

O espanhol Pep Guardiola foi eleito o melhor técnico de 2023 no prêmio The Best, da Fifa. O treinador que ganhou a Copa da Inglaterra, o terceiro título consecutivo da Premier League inglesa, a Champions e o Mundial de Clubes era o favorito. Bateu os outros dois finalistas, os italianos Luciano Spaletti (do Napoli, mas hoje na seleção italiana) e Simone Inzaghi (da Inter de Milão). A premiação ocorreu nesta segunda-feira (15/1), no Teatro Apollo, em Londres.

“Quero dividir essa premiação com meus dois rivais finalistas. Spaletti foi muito bem no Napoli e Inzaghi fez um trabalho incrível na Inter de Milãoo. Mas gostaria de dividir esse troféu com minha comissão, jogadores e dirigentes do City. Os dirigentes tiveram uma ideia que encantou o mundo. E os jogadores foram incríveis!” disse Guardiola, que foi com o seu pai e toda família na comemoração.

Guardiola também lembrou a sua fase no Barcelona, mas disse que a mudança para o Manchester City foi especial.

“Mas conseguir tudo isso com o Manchester City foi especial”

Assim, Guardiola acaba com a “maldição”. Afinal, desde que o The Best foi lançado, em 2016, o treinador, cotado há anos como o melhor do mundo, bateu na trave. Foi vice em 2019, mas terceiro em 2021 e 2022. O vencedor no ano passado foi o argentino Lione Scaloni, campeão do mundo com a Argentina.

Vale destacar que, diferentemente do outros anos, o The Best da Fifa contou com análise de um período de apenas pouco menos de oito meses: de dezembro ( após a Copa-2022) até agosto de 2023.

