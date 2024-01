Mary Earps é eleita a melhor goleira do mundo no The Best

A inglesa Mary Earps, do Manchester United, conquistou nesta segunda-feira (15) o prêmio Fifa The Best de melhor goleira do mundo do mundo em 2023. Ela superou na votação Mackenzie Arnold (West Ham/Austrália) e Catalina Coll (Barcelona/Espanha).

“Nunca poderia imaginar que estaria aqui, não sei nem o que dizer. Agradeço a todos, eu me sinto honradíssima de estar aqui, com esse troféu. Agradeço à minha família, os amigos próximos que me ajudaram tanto há alguns anos, me deram incentivo e permitiram que isso estivesse acontecendo hoje, e agradeço a minhas colegas de equipe também”, afirmou Earps.

Ela ainda falou sobre as vitórias que vão além do esporte, além de a posição de goleira ser muito difícil.

“Agradeço demais minhas colegas de jogo, são muitos os nomes, as pessoas que contribuíram para que isso pudesse acontecer hoje. É muita emoção. Ser goleira é uma posição que exige muita dedicaçaõ”, disse Mary Earps.

Siga o Jogada10 nas redes sociais: Twitter, Instagram e Facebook.