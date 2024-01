The Best da Fifa: Ederson é o goleiro do ano

Sem surpresa, Ederson é o melhor goleiro do mundo para a Fifa em 2023: levou o prêmio The Best. Ederson concorreu com Courtois (belga do Real Madrid) e Bono (marrroquino do Sevilla, mas agora no Al-Hilal/ARA). Aliás, Courtois foi campeão em 2018 e vice em 2022.

Esta foi a segunda vez que um brasileiro leva o prêmio. Alisson levou em 2019 (mas ficou em segundo lugar em 2020). Ederson já tinha sido finalista em 2019 (terminou em terceiro) e agora sobe para o topo do mundo.

Ederson, em agradecimento curto e em português, agradeceu a Deus e sua família, além de todos os jogadores do time e celebrou o trabalho dos treinadores de goleiro.

“É um ano de realização. Afinal abdiquei de muitas coisas e estou muito feliz por conquistar este troféu”, disse Ederson.

O The Best

O The Best existe desde 2016, assumindo uma premiação que a Fifa dividia com a Bola de Ouro. Vale destacar que, diferentemente do outros anos, o The Best da Fifa contou com análise de um período de apenas pouco menos de oito meses: de dezembro ( após a Copa-2022) até agosto de 2023.

Vale destacar que, diferentemente do outros anos, o The Best da Fifa contou com análise de um período de apenas pouco menos de oito meses: de dezembro (mas após a Copa-2022) até agosto de 2023.

Siga o Jogada10 nas redes sociais: Twitter, Instagram e Facebook.