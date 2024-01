Pré-Olímpico: Lucas Fasson é convocado por Ramon Menezes

O treinador da Seleção Brasileira Pré-Olímpica, Ramon Menezes, convocou, nesta segunda-feira (15) o zagueiro Lucas Fasson, do Lokomotiv Moscou (RUS), para a disputa do Torneio Pré-Olímpico, na Venezuela. A competição será realizada entre os dias 20 de janeiro e 11 de fevereiro.

Lucas Fasson foi chamado para ocupar a vaga de Matheus Dias, do Internacional. Este, por sua vez, foi cortado por lesão. O defensor se apresenta à Seleção Brasileira em São Paulo, já nesta terça-feira (16). A equipe brasileira partirá para a Venezuela da capital paulista.

O Brasil está no Grupo A do Pré-Olímpico e enfrentará a Colômbia, Bolívia, Equador e Venezuela. A Seleção embarca para Caracas, capital da Venezuela, na madrugada do dia 17. O Grupo B, por sua vez, tem Argentina, Chile, Paraguai, Peru e Uruguai. Os dois melhores de cada grupo avançam para a segunda fase, formando um grupo de quatro times.

Esses quatro, aliás, irão jogar entre si, com os dois melhores se garantindo nos Jogos Olímpicos de Paris, no meio deste ano. A Seleção Brasileira, inclusive, é a atual bicampeã olímpica. A competição é sub-23, idade que Fasson completará em maio. No entanto, o COI permite que até três jogadores acima dessa idade sejam convocados.

Apesar da pouca idade, Lucas Fasson já está no quarto clube profissional diferente. Ele foi revelado pelo São Paulo e atuou ainda por La Serena (CHI) e Athletico Paranaense. O defensor, aliás, está no clube russo desde o ano retrasado.

