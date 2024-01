Guilherme Madruga leva o Prêmio Puskás de 2023. O gol mais bonito

O prêmio Puskás de 2023 é de Guilherme Madruga! O jogador, que fez um gol sensacional de bicicleta de fora da área pelo Botafogo de Ribeirão Preto contra o Novorizontino, em jogo da Série B, não escondeu a emoção e a surpresa por ser o dono do gol do ano.

“Hoje é um dia único na minha vida. Com certeza estará marcada na minha história e todos que me acompanham. Fiz o gol quando estava emprestado ao Botafogo e tudo o que eu queria era ser contratado em definitivo. Enfim, fui negociado. Mas agora recebi a grande notícia de que jogarei em outro time, da primeira divisão do Brasil”, disse Madruga, anunciado nesta segunda como novo jogador do Cuiabá.

Madruga emociona

E Madruga, bastante tímido, ganhou muitos aplausos quando dedicou a conquista seus familiares:

“Pai quem chamava o senhor de louco não vai mais chamar. Estou virando um jogador profissional. Mãe, quando você chorava quando estava longe, valeu a pena. E meu irmão sempre que acompanha, muita gratidão”.

Esta é a terceira vez que o Brasil leva o Púskas. Neymar levou em 2011 (o golaço driblando meio time do Flamengo no histórico Fla 5×4 Santos, uma das atuações mais fantásticas de Ronaldinho Gaúcho), e Wendell Lira, em 2015.

Os demais finalistas

Julio Enciso – Paraguaio do Brighton/ING.

Em jogo contra o Manchester City, mandou uma bomba de fora da área no ângulo. Mas isso depois de o Brighton ficar tocando a bola por quase um minuto. Enfim, um gol coletivo.

Nuno Santos – português do Sporting de Lisboa.

Em jogo contra o Boavista, ele acertou, da marca do pênalti, mas um chute de letra no ângulo.

Siga o Jogada10 nas redes sociais: Twitter, Instagram e Facebook.