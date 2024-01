The Best, da Fifa: Bonmatí é a melhor do mundo em 2023

Aitana Bonmatí, campeã do mundo com a Espanha e Bola de Ouro da France Football, é a melhor jogadora de 2023 do prêmio The Best, da Fifa. Na cerimônia realizada neste segunda-feira (15/1) no Teatro Spollo, em Londres, Bonmatí superou a também espanhola Jennifer Hermoso (Pachuca/MEX, mas que hoje defende o Tigres/MEX) e Linda Caicedo (colombiana/Real Madrid). Assim, a escolha, bem diferente do The Best masculino para Messi, foi surpresa zero.

“Na virada do ano, vivi uma nostalgia. Afinal, 2023 foi um ano incrível. Foi fenomenal e seria impossível sem a ajuda de todos. Quero dar os parabéns às outras indicadas. E dizer que tenho orgulho de fazer parte de uma geração de mulheres que estão mudando a regra do jogo” disse Bonmatí.

Assim, a Espanha segue dominante no prêmio. Afinal, Alexia Puttelas foi a The Best em 2021 e 2022.

Diferentemente do que ocorreu entre os homens, quando a análise foi entre dezembro de 2022 e agosto de 2023, a escolha do prêmio de melhor jogadora pegou o periodo de agosto de 20022 a agosto de 2023. Assim, englobou, também, a Copa do Mundo feminina.

