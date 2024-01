Campaz volta ao Grêmio após empréstimo a clube argentino

O atacante Jaminton Campaz está retornando ao Brasil para reforçar o Grêmio. O clube divulgou nesta segunda-feira (15) que o colombiano volta do empréstimo ao Rosário Central, da Argentina, que tinha opção de compra. Os dirigentes argentinos, no entanto, não chegou a um acordo com o jogador.

No mês passado, o Rosário comprou 50% dos direitos econômicos do jogador por US$ 2 milhões (R$ 9,85 milhões pela cotação da época). Antes disso, porém, o Grêmio já tinha embolsado US$ 600 mil (R$ 2,93 milhões) pelo empréstimo do colombiano..

O clube gaúcho, entretanto, permaneceu detentor dos direitos federativos de Jaminton Campaz e manteve 40% do direitos econômicos. Os outros 10% restantes pertencem ao próprio jogador. Por meio de nota oficial, o Grêmio informou que o jogador realizará exames e testes. Ele ficará à disposição para os trabalhos de pré-temporada.

O jogador foi um dos destaques na temporada argentina do ano passado. Jaminton Campaz disputou 43 partidas pelo Rosário Central, marcou dez gols e deu oito assistências. O colombiano ganhou o rótulo de um dos principais dribladores do campeonato argentino.

Campaz chegou ao Grêmio em agosto de 2021. Na ocasião, o Grêmio pagou US$ 4 milhões de (R$ 21 milhões pela cotação do período) ao Tolima-COL. Até então, era a contratação mais cara da história do clube.

