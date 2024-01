São Paulo x Novorizontino: onde assistir, escalações e arbitragem

O São Paulo encara o Novorizontino nesta terça-feira (16), às 20h, no estádio Fonte Luminosa, em Araraquara, pelas oitavas de final da Copa São Paulo de Futebol Júnior. O Tricolor chega após eliminar a Ferroviária nos pênaltis, na última fase. Já o Tigre bateu o Tiradentes por 3 a 0 e avançou com tranquilidade. Aliás, quem avançar, pega o vencedor de Grêmio e Athletico Paranaense.

Onde assistir?

A Cazé TV transmitirá a partida entre São Paulo e Novorizontino.

Como chega o São Paulo?

Na última partida, o São Paulo passou pela Ferroviária, vencendo o confronto por 2 a 1. Aos 30 minutos, o Tricolor abriu o placar com o lateral-esquerdo Guilherme Reis, que anotou um golaço em uma finalização praticamente sem ângulo. Contudo, no segundo tempo, a Locomotiva empatou com o meia Diego Silva. Por fim, aos 16 minutos da etapa final, o meia Palmberg aproveitou o rebote do goleiro Gabriel Cabral e sacramentou o trunfo do clube paulistano. Para a partida, o Soberano não terá Luiz Henrique, fora da Copinha com uma grave lesão no joelho direito. Willian Gomes, que estava com os profissionais no começo do ano, segue com o elenco sub-20 no torneio.

Como chega o Novorizontino?

Por outro lado, o Novorizontino, eliminou o Tiradentes-PI na última fase por 3 a 0. Aliás, Diego Galo (duas vezes) e Lucas Café foram os autores dos gols da partida. Além disso, o Tigre já havia derrotado o Botafogo na segunda fase da Copinha, vencendo por 2 a 0. Desta forma, o time do interior chega empolgado para enfrentar o Tricolor Paulista e tentar seguindo fazendo história na competição.

SÃO PAULO X NOVORIZONTINO

Oitavas de final da Copa São Paulo de Futebol Júnior

Data e horário: terça-feira, 15/01/2024, às 20h (de Brasília)

Local: Arena Fonte Luminosa, em Araraquara (SP)

São Paulo: Leandro; Igor Teixeira, Kauê, Lucas Koss e Guilherme Reis; Negrutti, Palmberg e Mateus Amaral; Henrique, Ryan Francisco e Willian Gomes. Técnico: Menta.

Novorizontino: Mayk; João Araújo, Dantas, Luisão e Stenio; Romario Pelim, Diego Galo e Enzo; Kauê Canela, Kaíque e Adriano Bispo. Técnico: Rafael Stucchi.

Siga o Jogada10 nas redes sociais: Twitter, Instagram e Facebook.