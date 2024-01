Corinthians faz proposta por Matheuzinho, do Flamengo

Depois de se frustrar por Gabriel Barbosa, o Gabigol, o Corinthians vai atrás de mais um jogador do Flamengo: o lateral-direito Matheuzinho. O Timão, inclusive, já formalizou uma proposta de empréstimo para tentar tirar o jogador do Rubro-Negro e reforçar seu plantel. A informação foi dada primeiramente pelo jornalista Venê Casagrande.

A oferta do Corinthians por Matheuzinho é por empréstimo de um ano, mas sem opção de compra ao fim do período. Embora o lateral-direito de 23 anos já tenha visto com bons olhos a possível transferência, o Rubro-Negro ainda não deu resposta. Afinal, a equipe não tem muitas opções para a posição neste começo de 2024.

Apesar de jovem, Matheuzinho já tem grande rodagem pelo Flamengo. Produto das categorias de base do Londrina, de onde chegou em 2019, ele ganhou suas primeiras oportunidades no ano seguinte. Desde então, disputou 152 partidas pelos profissionais, com quatro gols marcados Na temporada passada, entrou em campo 26 vezes, mas foi contestado por parte da torcida por conta de suas atuações.

Atualmente, o Corinthians conta com Fagner como sua grande referência na lateral-direita. Assim, uma possível chegada de Matheuzinho criaria uma sombra ao veterano defensor, hoje com 34 anos. A diretoria do Timão segue aguardando o posicionamento oficial do Fla.

