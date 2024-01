Zebra em Barueri: Palmeiras eliminado da Copinha pelo Aster

O Palmeiras disse adeus à Copa São Paulo de Futebol Júnior nesta segunda-feira (15), ao perder para o Aster, de Itaquaquecetuba, por 1 a 0. O surpreendente resultado classificou a modesta equipe da Grande São Paulo para as oitavas de final da competição. Dessa forma, os alviverdes, atuais campeões, voltam mais cedo para casa.

No primeiro tempo da partida realizada na Arena Barueri, o Palmeiras foi melhor. O grande destaque foi o atacante Estevão, atualmente pretendido pelo Chelsea, da Inglaterra. Mas faltou pontaria ao Verdão para chegar ao primeiro gol: a melhor oportunidade veio com Kauan Santos, que acertou a trave.

Depois do intervalo, o Aster melhorou e começou a criar chances de gol. Até que, aos 16 minutos, Gabriel Martins deu bela bola para Gustavinho, que cruzou para Jean Tadeu finalizar e fazer 1 a 0. A partir de então, o Palmeiras foi com tudo para cima, mas esbarrou no desespero e no bom goleiro Vinícius Chacon. Aos 32, Estevão teve a chance de empatar, mas o goleiro fez ótima defesa.

Ele também trabalhou em finalizações de Pedro Felipe e Estevão, já mais perto do final. Riquelme Fillipi, nos acréscimos, perdeu grande oportunidade, chutando para fora. Num contra-ataque, Aranha chegou a salvar o Palmeiras de levar o segundo gol, mas a vitória do Aster já estava certa. Na próxima fase, a equipe irá enfrentar o Atlético Guaratinguetá, pelas oitavas de final.

