São Paulo acerta venda de Talles Costa a clube da Ucrânia

O São Paulo acertou nesta segunda-feira (15) a venda do atacante Talles Costa para o Polissya, da Ucrânia. O jogador de 21 anos tinha contrato até o fim da atual temporada, mas a diretoria tricolor não contava com ele, assim como a comissão técnica. Dessa forma, ele acabou liberado e negociado com a equipe do Leste Europeu. A informação foi dada primeiramente pelo portal ‘goal.com’.

Talles Costa, que surgiu como grande promessa do São Paulo, nunca conseguiu despontar de fato no elenco profissional. Campeão mundial sub-17 com a Seleção Brasileira, em 2019, o meia-atacante de 1,73m atuou em 52 partidas pelo Tricolor, com dois gols marcados. Cria da base do clube, ele terá sua primeira oportunidade na carreira em outra equipe.

No ano passado, Talles Costa entrou em campo apenas dez vezes durante a temporada. Embora a Ucrânia siga em guerra com a Rússia, o campeonato nacional continua em andamento e deverá voltar à sua rotina normal de jogos a partir de fevereiro. O Polissya é o atual terceiro colocado na tabela.

