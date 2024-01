Vasco tem retrospecto recente apertado contra o Boavista

O Vasco estreia, nesta quinta-feira, no Campeonato Carioca, jogando, em casa, contra o Boavista, de Saquarema.

Mesmo atuando com um time alternativo, enquanto seus atletas e a comissão técnica encerram a pré-temporada, o Gigante é considerado favorito a arrancar com um triunfo na competição. Entretanto, terá pela frente um adversário que vem complicando esta tarefa. Pelo menos, no retrospecto mais recente.

Nas últimas cinco partidas, os vascaínos venceram duas – inclusive a mais recente, por 4 a 1, pelo Carioca do ano passado. Houve três empates. A fase de jogos mais complicados contra o time litorâneo começou no Estadual de 2021, quando as equipes empataram em 2 a 2.

No mesmo ano, aliás, as equipes se enfrentaram pela terceira fase da Copa do Brasil. O Vasco suou para se classificar. Venceu o jogo de ida por um magro 1 a 0 e buscou um empate em 1 a 1, em casa, para avançar à próxima etapa. No confronto seguinte, já pelo Carioca de 2022, novo empate em 1 a 1.

Retrospecto geral é de ampla vantagem cruzmaltina

Engana-se, entretanto, quem pensa que as dificuldades do Gigante da Colina para superar o clube da Região dos Lagos são uma constante. Pelo contrário. Ao longo da história, as equipes se enfrentaram em 19 oportunidades e o Vasco leva vantagem considerável: são 14 vitórias, quatro empates e apenas um revés. No total, os cruz-maltinos marcaram 38 gols e sofreram 15.

Por fim, outra curiosidade é o fato de que o jogo é um prato cheio para quem gosta de ver a rede balançar. Jamais houve um 0 a 0 nestes confrontos.

