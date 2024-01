Última opção? Torcedores do Botafogo rejeitam nome de lateral português

Depois de muita procura, o Botafogo está próximo de assinar com um novo lateral-direito. Wilson Manafá, afinal, foi o escolhido pela diretoria da SAF para assumir a vaga deixada por Di Plácido, que não renovou o contrato, e está a caminho do Rio de Janeiro. Mas, nas redes socias, os alvinegros não parecem satisfeitos com o nome do português. O motivo? Ter sido a última opção da lista.

Ainda em dezembro, John Textor aprovou vários outros jogadores, que não foram liberados por seus respectivos clubes. William renovou com o Cruzeiro, o Boca recusou a proposta pelo experiente Advíncula, o Corinthians nem quis papo sobre Fagner e Sánchez (no Porto e que pertence ao Ajax-HOL) e Muñoz (do Genk-BEL) exigiriam um investimento fora do planejamento atual.

Fechamos com a quarta opção da lateral direita pq foi a mais viável. — Maycon Alves (@romanflush10) January 14, 2024

Me corrija se eu estiver errado, mas entendi que o Manafá foi a última opção de uma lista que tinha Willian, Sanchez, Advincula e Fagner. Devemos nos animar ou rezar? Tô na dúvida. — Andre Luiz (@AndreLuizDDog) January 14, 2024

Assim, quase 40 dias após o fim do Brasileirão, Manafá virou a esperança para solucionar o setor. Com força física e bom no ataque, o lateral-direito de 29 anos teve momentos pelo Porto, mas uma grave lesão no fim de 2021 o fez perder espaço. Com isso, nunca mais recuperou o ritmo. Tanto que foi parar no pequeno Granada, da Espanha, e fez só cinco partidas na primeira metade da temporada.

Lista de laterais que o Botafogo tentou:

William – renovou com o Cruzeiro, que tentou envolver Marlon Freita no negócio

Advíncula – Boca recusou proposta pelo peruano de 33 anos

Sánchez – Ajax exigiu venda e pediu mais de R$ 30 milhões

Muñoz – caso semelhante, em que o Genk-BEL só topa vendê-lo

Fagner – Corinthians não quis iniciar negociações

Brilho contra CR7

O momento de mais valor na carreira do português foi quando enfrentou Cristiano Ronaldo, então na Juventus, como lembrou o “ge”. Criticado por sua inconstância defensiva, Manafá fez ótima partida e desarmou o astro algumas vezes. Não satisfeito, deu uma assistência para um dos gols da vitória do Porto por 2 a 1, em fevereiro de 2021.

Ele, aliás, já esteve na mira do Botafogo no meio do ano passado. No fim das contas, a SAF preferiu apostar na promessa Mateo Ponte. O uruguaio, no entanto, não conseguiu emplacar uma sequência e não será titular.

“seremos agressivos nessa janela” Halter + John+ savarino = USD 6 milhões.

Barboza: só luvas

Jeffinho: grátis

Manafa: quem é? Contratações boas, não excelentes.

Deveria trazer um 10 de classe pq aquentar o inútil do Eduardo como intocável vai ser foda. — Fernando R. (@Fernand61829911) January 14, 2024

Pegamos o pior disparado entre as opções — André B.F.R (@Andr11565362876) January 14, 2024

Botafogo tem pressa para inscrever Manafá

Ponte está com a sua seleção no Pré-Olímpico, na Venezuela, e só deve se reapresentar em fevereiro. Outra opção é Rafael, que sofreu grave lesão no joelho esquerdo no último mês de junho e ainda não está 100%. Dessa forma, Tchê Tchê deve ser improvisado no começo do Campeonato Carioca. Tão logo Manafá esteja regularizado na Ferj, assume a vaga de titular na lateral-direita.

A estreia é contra o Madureira, nesta quarta-feira, às 19h, no Estádio Nilton Santos. A delegação retornou ao Rio após uma semana de pré-temporada em Itu, no interior de São Paulo. A equipe de Tiago Nunes fez apenas um jogo-treino e empatou em 1 a 1 com o Desportivo Brasil.

