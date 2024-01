Amigos desde a base, Léo e Paulinho mostram resenha afinada no Vasco

Entre muitas risadas, Léo e Paulinho esbanjaram resenha ao falarem sobre a relação dos dois no Vasco. Criados na base do Fluminense, zagueiro e meia são separados por apenas um ano. Ao longo do tempo, mantiveram a amizade e se reencontraram oito temporadas depois em São Januário. Juntos, na base do sufoco, salvaram o clube do rebaixamento e miram coisas maiores em 2024.

No Uruguai para a pré-temporada, a dupla falou sobre questões pessoais à VascoTV, no quadro ‘Meu Parça’ do canal cruz-maltino. Ao responder quem é o mais rápido, Paulinho disse que Léo tem “passada de onça”, arrancando gargalhadas do companheiro. Na sequência, o zagueiro mostrou que tem mais talento para cantar e soltou a voz (veja mais abaixo).

Início juntos até chegar no Vasco

Léo, que vai fazer 28 anos em março, relembrou o início dos dois na década passada.

“Foi na base do Fluminense (que nos conhecemos). A gente passava bastante difiuldade. Paulinho sempre foi esse cara tranquilo, gente boa para caramba. No futebol, a gente sabe que tem que tratar todo mundo bem, porque o mundo do futebol é muito pequeno. Graças a Deus nos reencontramos aqui e estou muito feliz com a presença dele. Espero tbm que ele esteja feliz com a minha presença (risos)”, disse o zagueiro.

Já Paulinho reforçou que a amizade nunca deixou de existir, mesmo com tanto tempo afastados. Afinal, o camisa 18 do Vasco atuou por seis temporadas no exterior, entre futebol português e árabe.

“Ele era de uma geração acima, mas não interferiu em nada. Eu lembro que quando subi para fazer parte do grupo ’96’ (ano de nascimento de Léo), a gente se aproximou, criou uma amizade e o mais legal disso tudo é que vários anos se passaram e até hoje a gente tem essa amizade”.

Mensagem na chegada ao Paulinho

Em julho, após finalizar as negociações com o Vasco, Paulinho, que pertencia ao Al Shabab-EAU, fez questão de enviar uma mensagem para avisar Léo que iriam jogar juntos de novo, o que empolgou o amigo.

“Fiquei contente, porque a gente sabe da história do Paulinho e o que ele passou para chegar até aqui. Seria muito bom se todo mundo pudesse ouvi-lo contar a sua trajetória pra realizar esse sonho, já que a família dele quase toda é vascaína. Espero que ele tenha uma vida longa no Vasco e dê muitas alegrias ao torcedor”, afirmou o zagueiro.

Se depender do contrato dos dois, a parceria será duradoura. Afinal, ambos assinaram até o fim de 2025. Paulinho, aliás, tem tudo para seguir ser titular, após destaque no segundo turno do Brasileirão, e Léo deve começar no banco. A zaga foi o setor em que o Cruz-Maltino mais se reforçou, com a chegada de João Victor e do paraguaio Rojas.

O Vasco enfrenta o San Lorenzo na próxima quinta-feira, pelo torneio amistoso Serie Río de la Plata. Depois, mede forças com o Deportivo Maldonado, da cidade vizinha a Punta Del Este, onde o elenco se prepara. Pelo Carioca, o técnico do sub-20, William Batista, comanda uma equipe alternativa nas duas primeiras rodadas, contra Boavista (dia 18) e Sampaio Corrêa (dia 21). Então, Ramón Díaz e os principais jogadores assumem e dão continuidade à campanha na Taça Guanabara.

