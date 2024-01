Matheuzinho chega em São Paulo para exames e assinar com o Corinthians

O Corinthians está muito próximo de acertar a contratação do lateral-direito Matheuzinho, do Flamengo. O jogador chegou em São Paulo nesta terça-feira (16) para a realização de exames médicos e, se tudo for aprovado, assinar contrato com o Timão. O vínculo será de empréstimo por uma temporada.

Matheuzinho é alvo do Corinthians desde o início da gestão Augusto Melo. Inicialmente, o Timão tentou incluí-lo em uma troca que também envolvia Fausto Vera e Thiago Maia. A negociação não evoluiu, e o volante do Rubro-Negro acertou com o Internacional. Assim, o Alvinegro buscou uma outra solução para ter o atleta.

A oferta do Corinthians por Matheuzinho é por empréstimo de um ano, mas sem opção de compra ao fim do período. Apesar de jovem, o lateral já tem grande rodagem pelo Flamengo. Produto das categorias de base do Londrina, de onde chegou em 2019, ele ganhou suas primeiras oportunidades no ano seguinte. Desde então, disputou 152 partidas pelos profissionais, com quatro gols marcados. Na temporada passada, entrou em campo 26 vezes, mas foi contestado por parte da torcida por conta de suas atuações.

Matheuzinho chega para fazer sombra para Fagner

Matheuzinho chegará ao Corinthians para disputar posição com Fagner, grande referência da equipe no setor. O Timão entende que o veterano de 34 anos precisava de uma sombra para a temporada.

No ano passado, o RB Bragantino também se interessou pelo jogador e fez uma oferta melhor que a do Corinthians. A proposta foi aceita pelo Flamengo, mas o lateral não quis se transferir para o Massa Bruta. Já no Corinthians, a postura é diferente. Matheuzinho se enxerga em condições iguais a Fagner de brigar por um lugar no time titular de Mano Menezes.

Siga o Jogada10 nas redes sociais: Twitter, Instagram e Facebook.