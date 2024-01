Jogador do Barcelona ameaça Vinicius Junior: ‘Eu o arrebento’

A goleada do Real Madrid sobre o Barcelona por 4 a 1, na final da Supercopa da Espanha, no último domingo, ainda repercute no país ibérico. Na segunda-feira, o canal “Movistar Plus+” mostrou uma imagem do atacante Ferrán Torres reclamando de Vinicius Junior. Na ocasião, o jogador culé ameaça “arrebentar” o brasileiro.

“Já está o Vinicius com suas idiotices. Qualquer dia eu faço uma besteira com ele, te juro. Se esse babaca me falar algo, eu faço uma besteira que o arrebento”, comentou Ferrán, no banco de reservas.

A revolta de Ferrán Torres se deu quando o placar já apontava 4 a 1 para o Real Madrid. Vinicius Junior fez gestos para o banco do Barcelona e, logo depois, Ferrán ficou pistola. Contudo, não foi a única polêmica envolvendo o brasileiro. Afinal, em campo, ele já havia se desentendido com o capitão blaugrana, Sergi Roberto.

“Cala a boca e joga”, disparou o meia do Barcelona em direção a Vini.

ANCELOTTI ALERTA VINICIUS JUNIOR E BELLINGHAM

Ciente de que seus jogadores poderiam provocar o rival diante do placar elástico, Carlo Ancelotti pedia para Vini Junior e Bellingham que jogassem sério, sem toques de efeito.

“De calcanhar, não. De calcanhar, não”, disse o treinador do Real Madrid.

A final da Supercopa da Espanha foi realizada na Arábia Saudita. O Real Madrid derrotou o Barcelona por 4 a 1, com três gols de Vinicius Junior (todos no primeiro tempo) e um de Rodrygo. Por outro lado, Lewandowski anotou o de honra dos culés. Foi o primeiro brasileiro a anotar um hat-trick pelos Merengues em cima do rival.

Real Madrid e Barcelona voltam a campo na próxima quinta-feira, em duelo pelas oitavas de final da Copa do Rei. Enquanto os Merengues fazem o dérbi da capital com o Atlético, às 17h30 (de Brasília) os Culés enfrentam o Unionistas, às 15h30.