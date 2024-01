Chegada de Carpini faz São Paulo segurar dois atletas para ‘observação’

A chegada de Thiago Carpini pode mudar um pouco o planejamento no São Paulo. Isso porque alguns jogadores que não estavam nos planos do clube para 2024 podem ganhar uma sobrevida. Casos do volante Luan e do meia-atacante Nikão, que de negociáveis, agora passarão por um período de testes.

Recém-contratado, o técnico Thiago Carpini vai manter a dupla no elenco enquanto decide o que será feito. Existe a possibilidade de o Tricolor voltar a dar oportunidades para os jogadores, caso a comissão técnica ache que eles serão importantes no Campeonato Paulista. Contudo, caso não agrade nos treinos ou nos primeiros jogos, eles devem voltar a lista de negociáveis.

Além disso, Luan e Nikão vêm treinando junto com o elenco desde a reapresentação de todo o gru´p. Ao contrário de Talles Costa, Gabriel Neves e Jhegson Mendéz, que sequer se reapresentaram com os demais jogadores.

Luan e Nikão ainda brigam por espaço no São Paulo

Considerado uma grande aposta nas categorias de base tricolor, Luan não conseguiu se firmar em 2023, muito por conta de lesões e perdeu espaço no Tricolor. Recentemente, o Vitória fez uma proposta de empréstimo pelo jogador. Apesar da primeira oferta ser recusada pelo Tricolor Paulista, o clube baiano estava otimista com um desfecho positivo nas negociações.

“O Luan vai brigar pelo espaço dele, se fizer por merecer no dia a dia volta a jogar. Se não fizer, outro faz, volta para o fim da fila. Eu tenho uma coisa comigo de não desistir das pessoas, mas todo mundo tem um limite”, disse Carpini, em sua apresentação.

Já Nikão despertou o interesse do Athletico Paranaense, que gostaria de seu retorno. Os empresários do jogador devem se reunir com o São Paulo nos próximos dias para discutir o futuro do meia-atacante. Contudo, o Furacão não avançou nas tratativas pelo atleta.

