Flamengo planeja estrear terceiro uniforme nos EUA

O Flamengo pretende estrear seu terceiro uniforme durante a pré-temporada nos Estados Unidos. O lançamento da camisa, dessa forma, está marcada para acontecer na partida diante do Philadelphia Union, dia 21 de janeiro, em São Petersburgo. A informação é do “ge”.

A camisa vai contar com um patch entre o escudo rubro-negro e o fornecedor de material esportivo. A mensagem do selo será: “two nations, one passion” (duas nações, uma paixão). Embaixo da frase, haverá as bandeiras do Brasil e dos Estados Unidos.

O patch já está disponível para venda na Gávea e nos Estados Unidos. O selo também aparecerá no amistoso contra o Orlando City, dia 27 de janeiro. Neste jogo, os jogadores rubro-negros entrarão com primeiro uniforme em campo. Os ingressos para os amistosos podem ser adquiridos no FC Séries.

O Flamengo embarca para os Estados Unidos na próxima quinta-feira (18), logo depois da estreia do Campeonato Carioca. Assim, os jogadores rubro-negros vão disputar dois amistosos de pré-temporada e depois retornam ao Brasil no dia 30 de janeiro.

